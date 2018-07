Suso Álvarez, el pibón de la semana

Suso pasea cuerpo currado en el gimnasio, bien apretadito con un bañador turbo multicolor y un colgante en el pecho nuestro. ¿Dónde? En Ibiza, que algún metro de playa libre debe quedara aún... El ex gran hermano, ex tronista y ex superviviente metido a comentarista de realities cuenta cómo pasa estos días de vacaciones: "Cogiendo fuerzas, entrenando y cuidando mi mente". Bueno eso, y corriendo, que al parecer unas avispas fueron a por él y tuvo que ‘salir por patas’. Con ese bañador no nos extraña...

Amor dentro de 'Gran Hermano'

Suso y Sofía, que ganó el reality, mantuvieron una relación en 'Gran Hermano 16', pero la cosa no funcionó... Aunque en el amor no les fue muy bien, se llevan a las mil maravillas.

Un Superviviente

En 2016, viajó a Honduras para concursar en 'Supervivientes'. No ganó, -quedó en cuarta posición-, pero logró estar los tres meses en la isla. Volvió así de delgadito.

Breve romance

Después de su salida de La Casa, mantuvo un tórrido y breve romance con Ylenia Padilla, ex concursante de 'GH VIP 3'.

Sus chicas

Su madre, su hermana Yara (que el año pasado le dio un gran susto pues entró en un coma diabético) y su hermana Aroa son las únicas mujeres de su vida.