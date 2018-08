La top rusa tiene un cuerpo de infarto, por algo es una de las modelos más cotizadas de la pasarela internacional. Aunque nos tiene acostumbrados a sus despampanantes 'looks' de alfombra roja, nos ha sorprendido con este 'outfit' urbano y sencillo que no resta ni un ápice a su belleza. Al contrario, está más guapa que nunca con este atuendo tan de ciudad, donde la prenda estrella es la 'mini' denim. Esta debe ser un básico en tu armario, como tampoco puede faltarte una camiseta básica. Y a partir de ahí crea tu propio 'look' con algunos de nuestros consejos. Por ejemplo, hazte con un cuello para darle vida a tu básica; unas deportivas, que combinan con todo, y unas gafas de sol. Solo te falta el bolso, maxi mejor, y tu toque personal; eso lo consigues con algún anillo, pulseras...

en siempre presente que 'menos es más'. Y si no, échale un vistazo a Irina Shayk. ¡Perfecta!

Cuello de Essentiel Antwerp, (36,33 € precio rebajado)

Camiseta de Lacoste, (36,09 € aprox.)

Gafas de sol de Carrera, (99 €)

Falda denim de Zara, (7,99 € precio rebajado)

Zapatillas de Puma, (69,95 €)

Pulsera de María Pascual, (30 €)

Bolso de GAP, (29,95 €)

Anillo de El Corte Inglés, (6,45 €)

Combínalo con...

Labial de Dior (37,15 €), Bruma solar de Payot (23,24 €) y

Spray solar de Payot (32,50 €).