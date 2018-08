Martha Hunt no se complica la vida para salir a dar un paseo por la 'city'. Unos shorts vaqueros, una camiseta marinera y unas sandalias son suficientes para lograr un 'look' cómodo y fácil de imitar. Para la Cartier Queen’s Cup 2018, el ángel de Victoria’s Secret eligió un precioso, al tiempo que sencillo, diseño dos piezas de la colección otoño-invierno 2018/2019 de Peter Pilotto en tono mostaza. Tanto lo ha petado el modelito que 'look' para el vídeo de su último single, 'Apershit', rodado en el museo del Louvre.

Look de día

Agencias

Martha lleva gafas de sol (56 €) de Quay Australia. Y hemos encontrado una camiseta marinera casi idéntica a la suya de manga corta en Asos por 11,99 €. El bolso (1.700 €) de The Row. Sandalias con joyas en las hebillas (950 €) de Roger Vivier.

Look de noche

Agencias

La modelo luce un blazer satinado en tono mostaza (1.311 €) y pantalón a juego (715 €). Todo de Peter Pilotto.