Mucha playa y más postureo: así eran los veranos de Norma Duval

La vida de Norma Duval ha dado muchas vueltas, tanto en lo profesional como en lo personal, pero es en este último plano donde nos centramos en nuestro especial 'Aquellos maravillosos veranos'. La vedette nunca dejó indiferente en sus posados veraniegos hasta que llegó el huracán Obregón, y es que Norma sabía mucho de poses de influencer mucho antes de que existiera siquiera esa palabra. Sus veranos más sonados, marcados por sus relaciones, los repasamos en QMD! de la mano de las fotos más icónicas de la Duval, en los que la hemos visto disfrutar junto a Marc Ostarcevic o José Frade... ¡y con mucho, mucho divismo y postureo!

Toda una diva

Norma es única. Hay que tener mucho valor (o la autoestima disparada) para ponerse en plan bailarina de Bollywood en una cala de Ibiza. Ella que puede, la verdad.



Poses estudiadas

Está claro que su punto fuerte no es la naturalidad. Ojo con el collar que se colocó para montar a caballo, por no hablar de cómo prueba el agua antes de darse un chapuzón veraniego. ¡Ay, qué pena que no haya nacido en la era Instagram, porque lo hubiera petado!

El hombre de su vida

Junto a Marc Ostarcevic, Norma vivió sus veranos más gloriosos. En la foto estaban en Sitges, en 1985, y la artista optó por el look de Farrah Fawcett en 'Los ángeles de Charlie'.



Peso pluma

Norma no sabe lo que es desconectar del trabajo: se pone en pose vedette en cuanto ve una cámara.

Una familia diez

Conjuntados y felices. Norma y Marc presumían de pasar unos veranos idílicos en Mallorca junto a sus tres hijos: Marc (ahora de 33), Yelco (31) y el pequeño Christian (23). La pareja estuvo 18 años unida.

Años revueltos

Cuando conoció a José Frade, Norma se enamoró como una adolescente y decidió dejarlo todo en verano de 2001. Su historia, llena de idas y venidas, terminó en septiembre de 2009, cinco años después de una boda civil que causó un tremendo revuelo. Desde 2010, la vedette vive ligada a Matthias Kühn.