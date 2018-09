Aquellos maravillosos veranos: Ana Obregón

El verano llega a su fin y, como no podía ser de otra manera, teníamos que repasar los increíbles veranos de la reina del bikini. Ana Obregón es una especialista en pasárselo pipa y más durante las vacaciones. No podía haber un verano sin un posado (nada natural, para que nos vamos a engañar) de la bióloga. Cada año nos sorprendía más y más, convirtiéndonos por completo en fans de la actriz. Darek, Jorge Juste o Alessandro Lequio son sólo algunos de los hombres que marcaron su vida sentimental. Aunque sabemos que no se encuentra en un buen momento por la enfermedad de su hijo Alessandro Lequio Junior, queremos verte feliz.

Su primera vez...

Ana hizo su primer posado en bañador en el verano del año 85 y fue para la revista Diez Minutos. "Las fotos se hicieron en Los Ángeles, donde acababa de protagonizar con Bo Derek la película 'Bolero' y empezaba a grabar la serie 'El equipo A'. Iba sin maquillar y sin peinar, tal cual", escribió ella en Instagram. Desde entonces su posado se hizo tradición

No la para nadie

Independientemente de cualquier contratiempo que sufriera, Ana viajaba hasta la playa, generalmente Mallorca, donde tienen los Obregón la casa familiar, y sonreía para los fotógrafos. Y si no hacía tiempo para bikini: vestida y a jugar a las palas.



Un cuerpo de escándalo

La actriz siempre ha tenido un cuerpo espectacular y lo sigue teniendo a los 63 años. Por ese motivo, Ana ha podido ponerse cualquier tendencia. De vigilante de la playa hasta hizo publicidad.



Lequio, su gran amor

Ana mantuvo una relación con Alessandro Lequio, del 90 al 94. Con él tuvo a su único hijo, Álex. Rompieron por una infidelidad de él.

Jorge Juste

Nada más romper con Lequio, Ana empezó a salir con el empresario Jorge Juste. Parecía que iban en serio, pero duraron un año.

Darek, el cuestionado

Tras pasar un tiempo sola, Ana conoció a Darek (concursante de 'GH VIP 6') un modelo polaco con el que causó gran revuelo. Fue en el verano de 2006. Duraron dos años. Él la dejó por su mejor amiga y manager, Susana Uribarri.