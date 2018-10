Consultorio Sexo: "¿Cuál es el aspecto normal de una vagina?"

No sé si mi vagina es normal. Los labios son muy grandes y el color es muy oscuro. Las vaginas que he podido ver en fotos o algún video no se parecen en nada a la mía.

Tu vulva es única, al igual que el resto de tu cuerpo, por eso es diferente a las de las demás. Los cánones de belleza también afectan a los genitales, pero lo importante es aceptarnos y valorarnos tal y como somos. Esta es la única manera de que podamos disfrutar sexualmente.

