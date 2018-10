Cuando se baja del escenario, Fergie (43años ) es una auténtica madraza. Hace unos días, la estrella pop llevó a su hijo Axl (5 años)a comprar calabazas para celebrar por todo lo alto el día de Halloween, una festividad muy popular en EE. UU., donde reside la cantante junto a su retoño, fruto de su matrimonio con el actor Josh Duhamel. Para su jornada, evidentemente campestre, la diva iba divina de la muerte, con un look muy apropiado para la ocasión: camisa de cuadros, botas con tachuelas y shorts, supercortos y muy ajustados, que le permitieron lucir pierna.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Agencias

Junto a su retoño, la diva del pop se dedicó a pasear por la granja donde acudieron a elegir las calabazas para su particular fiesta de Halloween. Había ejemplares de todos los tamaños y tonalidades, por eso les llevó un buen rato largo escoger los mejores.

Agencias

Mientras ojeaban, el pequeño escuchaba atentamente los consejos de mami, que parecía indicarle cuáles eran las más chulas para decorar.

Agencias

Y después de un largo rato paseando entre 'pumpkins', ambos decidieron tomarse un merecido descanso y disfrutar de algunas de las atracciones que había en el lugar, como este particular 'tren de vacas', donde Fergie se lo pasó como una niña.

Agencias

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ahora anda muy centrada en su trabajo como presentadora en The Four, un concurso de talentos, mientras continúa cultivando una estupenda relación con su ex marido, del que se separó en septiembre de 2017. Desde entonces, no se le conoce relación alguna. De hecho, los ex se llevan tan bien que este verano se especuló que podrían haber vuelto. Ellos lo niegan, aunque los piropos de Fergie son constantes. "Todo ha sido amor en nuestra familia. Nuestras familias están unidas y nada puede cambiar…", explicó sin querer mojarse demasiado.