Cuando se acerca mi cumpleaños me pongo súper nostálgica y a veces lo puedo hasta confundir con tristeza. Lógicamente no tengo ningún motivo para estar triste, la vida me sonríe, tengo una familia maravillosa, el mejor marido del mundo, un trabajo que me encanta en el que me lo paso muy bien... Pero me pongo como “tontita” cuando se acerca el 30 de octubre. Y supongo que este año más ya que cumplo 30 años y me pregunto: ¿lo estaré haciendo bien?, ¿estaré disfrutando la vida a tope?. Yo creo que sí, que estoy donde siempre he querido. Me gusta la mujer en la que me estoy convirtiendo. Adoro ver cómo he ido evolucionando durante estos (casi) 30 años. Estoy orgullosa de mí. Me gusta siempre querer más. Pero todo esto no impide que sienta algo de “pena” al cumplir años. Al hacerme “vieja”🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️. Sé que es una tontería pero siempre me ha gustado compartir con vosotrxs mis sentimientos y no me gustaba la idea de guardar todo esto solo para mi. Gracias por estar siempre aquí (para bien o para mal😜). Todo me hace madurar. Muchos besos. 😘❤️