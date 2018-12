Desde que se proclamara Miss World Spain hace unos meses, la vida de Amaia Izar, navarra de 21 años y estudiante de Empresariales, ha cambiado radicalmente. También ha estado en China para competir por el título de Miss World. Es una mujer muy guapa pero también cuenta con algún secretillo extra para estarlo más todavía. Por ello, no ha dudado en ponerse en las manos de la coach de belleza Cuca Miquel para someterse a una terapia regeneradora para lucir una piel perfecta en una cita tan especial. Se trata de un innovador protocolo regenador que combina dos tratamientos: The Active, de FR Haut, y la Terapia Fotodinámica. Y nosotros hemos sido testigos directos de todo el proceso. ¿Quieres saber en qué consiste y cómo Amaia se sometió a él? ¡Tenemos el antes y el después!



Paso a paso del tratamiento al que se sometió Amaia Izar.



Limpieza de rostro, cuello y escote

Paso 1. Beatriz Velasco

Es una parte fundamental del protocolo para sacar al exterior la suciedad. Con una crema limpiadora se realiza un masaje ascendente desde el escote hasta la frente. Se retira el producto con la ayuda de unas gasas y se aplica tónico para equilibrar la piel.

Exfoliación y masaje Gua Sha

Paso 2. Beatriz Velasco

Para eliminar las células muertas, se realiza un peeling enzimático. El producto está elaborado con organismos unicelulares de levadura de legumbre. Con una piedra plana de cuarzo, se hace un masaje de remonte que va a recuperar los contornos del óvalo facial.

Kit Active de FR HAUT para iluminar

Paso 3. Beatriz Velasco

En la siguiente fase se realiza un cóctel con este tratamiento profesional avanzado, a base de ácido láctico y proteínas de la leche. Con él se consiguen desprender las primeras capas de la piel mientras que la fortalecemos con vinagre de manzana. Se deja actuar unos minutos con el objetivo de aclarar manchas o máculas post inflamatorias por acné. La piel comienza a unificar el tono.

Reafirmar con Goming.

Paso 4. Beatriz Velasco

Con una crema rica en azúcares y polisacáridos, que se conoce como Goming, se reafirma la piel, se atenúan arrugas y se hidrata gracias al masaje. Se consigue activar la circulación sanguínea y que el agua y las sales minerales, presentes en las capas más profundas de la piel, salgan a la superficie. Se retira el producto con un paño caliente.

Activos concentrados regenerantes

Paso 5. Beatriz Velasco

Una vez activada la circulación, se pasa a la fase de aplicación de los activos concentrados con ingredientes calmantes y regenerantes que van a activar la estimulación de la elastina.

Mascarilla calmante

Paso 6. Beatriz Velasco

Se debe permanecer con ella 20 minutos para que sus ingredientes, entre los que se encuentran el aloe vera, el ácido hialurónico o aceite de hueso de melocotón, penetren en la piel y la doten de flexibilidad y vitalidad.

Terapia Fotodinámica

Beatriz Velasco

Esta máscara, con 2.400 luces led monocromáticas a baja intensidad, estimula la piel y permite que los activos del tratamiento penetren a más profundidad. La luz regenera los tejidos y ayuda a la creación de colágeno. También tiene función bactericida y antibacteriana.

¡Así de guapa quedó Amaia Izar!

Beatriz Velasco

Miss World Spain se presentó a la 'cita beauty' con Cuca Miquel con la cara lavada y con evidentes signos de fatiga (imagen de la izquierda). Una hora después, nuestra representante a Miss World lucía así de espectacular (imagen de la derecha). Con su habitual look natural, la navarra brillaba y su piel resplandecía.

Todo en Belleza

Cuca Miquel, coach de belleza, y Amaia Izan. Beatriz Velasco

Cuca Miquel es la coach de las bellezas de nuestro país. Dirige Todo en Belleza (www.todoenbelleza.es) hace siete años. Amaia Izar confía en ella para que la lleve a lo más alto en el Certamen de Miss Mundo, como ya hiciera con Mireia Lalaguna en 2015. Su tratamiento dura una hora. Sigue su trabajo en www.cucamiquel.com o en su blog, que publica en 'QMD!' (quemedice.es).

"Aún no he espantado moscones"

Amaia cuida su aspecto físico y el resultado salta a la vista, pero también su formación intelectual. Estudia Empresariales, habla cuatro idiomas, se defiende con el chino y, además, tiene formación en danza. Su carta de presentación, sin duda, es impresionante.

¿Cómo te cuidas físicamente?

Voy mucho al gimnasio y, además, practico yoga de toda la vida, porque mi madre es profesora. Controlar las emociones me está viniendo muy bien porque mi vida ha cambiado mucho en las últimas semanas. Ahora vivo en Madrid y no paro de viajar sola. Me siento segura y tranquila. También hago ejercicio aeróbico porque nos hacen pruebas físicas en el certamen.

¿Cómo te alimentas?

Siempre apuesto por las verduras. Durante siete años fui vegetariana.

¿Qué tratamientos te hace Cuca?

Sobre todo para dar luminosidad en el rostro y corporales.

No tienes novio, ¿tienes que espantar muchos moscones?

Por ahora aún no he tenido que espantar moscones. Hace poco que no tengo novio.