Ha pasado casi una década desde que Nagore Robles llegó a nuestras vidas cuando entró en 'Gran Hermano 11' y hay que recordar que entonces no era muy querida por el público (fue expulsada con el 95% de los votos). Pero fue salir de la Casa y ganarse a todos, tanto que ha ido enlazando un programa con otro y no ha dejado de trabajar en la pequeña pantalla en este tiempo. Nagore le tiene que estar de lo más agradecida al reality, ya que no sólo le ha dado su trabajo, sino también amor. Tras romper son Sofía Cristo, la vasca se enamoró de la presentadora Sandra Barneda, formando una de las parejas más estables del panorama nacional. Pero... ¿a qué se dedicaba Nagore antes de su salto a la fama? ¿Qué es lo más destacado que ha pasado en su vida en este tiempo? Nosotros te refrescamos la memoria...

Sus primeros pinitos, como gogó…

Nagore tenía claro que lo suyo no era estar en una oficina de 9 a 18. De ahí que sus primeros pasos los encaminara en el mundo de la moda. No consiguió gran cosa, así que decidió aceptar un trabajo de gogó en Bilbao. Desde luego, cuerpazo le sobraba…

'Gran Hermano' le abrió las puertas de la tele

La vasca vio su oportunidad en el concurso de Telecinco. Participó en la undécima edición del formato, en 2009. Fue la primera expulsada y con el mayor porcentaje de la historia del reality: ¡un 95 por ciento!

'Acorralados', su lanzamiento

Su alto porcentaje de expulsión en 'GH' no dañó su autoestima. Nagore decidió intentarlo en otro reality: Acorralados.

Y no sólo se ganó a la audiencia y se llevó los 120.000 euros del premio: confesó que mantenía una relación con Sofía Cristo.

'Siete tentaciones', su incursión en la literatura

Tras arrasar en la tele con sus ácidos comentarios, Nagore quiso probar suerte en el mundo literario y aportó un relato escrito por ella al libro Siete tentaciones. La verdad es que fue un exitazo de ventas y le reportó no sólo beneficios económicos, sino también publicitarios.

Fiestas y portadas para promocionarse

La relación con Sofía Cristo, su posterior ruptura y el proceso de desintoxicación de Sofía le abrieron la puerta a saraos y espacios de corazón en los que se sentó para hablar por un buen pellizco. Tampoco mostró reparo en abordar temas sexuales y posar desnuda (2013).

Imprescindible en los debates más cañeros

Siempre se le dieron bien las cámaras y los debates más encendidos. Por eso, Nagore se ha hecho imprescindible en 'El Debate de Gran Hermano', Supervivientes e incluso en 'MYHYV'.

De hecho, es la asesora del amor que más tiempo lleva en el espacio que, desde hace una semana, presenta Toñi Moreno. Compartió planos con Kiko Jiménez (novio de Gloria Camila) y Lucía Pariente (madre de Alba Carrillo).

Con Sandra, en las portadas

En verano de 2016 se hizo pública su relación con la presentadora Sandra Barneda. Al principio no hablaron de ella, pero después han normalizado la situación y hasta han trabajado juntas en 'El debate de GH'.

Gran tirón en Instagram

Como chica lista que es, Nagore ha sabido sacarle partido a su imagen en las diferentes redes sociales. En Instagram cuenta con 908.000 seguidores, que no está nada mal… Y además ha abierto hace unos meses un canal en Youtube en el que da, con detalle, todos sus secretos de moda y belleza.

'Ven a cenar conmigo. Gourmet edition'

El último programa en el que ha intervenido y en el que además ha triunfado ha sido Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition. Nagore ejerció de anfitriona de Ivonne Reyes, Miguel Temprano, Ismael Beiro y Mar Segura. Y seguro que por su participación logró un buen pellizquito…