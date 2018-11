Todo apuntaba que Omar Montes e Isa Pantoja habían vuelto a las andadas. Después de su sonada ruptura ante las cámaras cuando la hija de Isabel Pantoja salía expulsada del concurso de 'Gran Hermano VIP', y del affaire entre Omar y Techi, la pareja parece que ha hecho completamente las paces y ha vuelto a estar tan acaramelada y cercana como lo estaba antes de que el concurso se interpusiera en su vida. Así al menos lo han demostrado en el plató del programa donde no se han soltados las manos en ningún momento, ni siquiera para poder aplaudir durante el programa.

"¡Cómo son las cosas en este programa!", decía el propio Jorge Javier Vázquez cuando se percataba de la escena: Isa aplaudiendo con una sola mano para no soltar a Omar. "Hace algunas semanas había un muro entre ellos y ahora ya Isa tiene las manitas entrelazadas...", destacaba el presentador. Y es que, la pareja no paró de darse mimos en toda la noche, como si no se hubieran visto en años. Aunque la verdad es que con todo lo que les ha pasado, tendrán que recuperar el tiempo perdido.

La cuestión es que la pareja no se separaba ni por un segundo. Besitos, caricias, abrazos... los dos mostraban su amor, a pesar de que cuando Isa regresó a la casa volvieron a saltar las chispas con Asraf Beno. Pero parece ser que todo quedó atrás y que en cuestión de días Omar ha vuelto a reconquistar a Isa y sellaron su amor en un hotel clandestino, dejando atrás todas las críticas y las sensaciones de Pantoja de haber sido utilizada.

Pero lo que más llamó la atención al presentador de 'GH VIP' es quién estaba sentada al lado de la pareja: ¡Techi! La supuesta amiga de Isa Pantoja que protagonizó varios 'edredonings' intensos con Omar estaba a su lado con bolsos y abrigos de por medio. "Entre Techi y Omar que hubo, ¡madre mía lo que hubo! Ahora hay un bolso, un abrigo, una gorra, una botella de agua...", describía Jorge Javier antes de darle la palabra a Isa sobre la expulsión de Makoke, quien al ver la escena se llevaba las manos a la cabeza. "¡Estoy flipando! ¿pero esto qué es?", no podía parar de preguntar. ¿Pues qué va a ser Makoke? El amor.

