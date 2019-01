Kiko Matamoros no nació con las cámaras a las puertas de su casa, pero lleva más de la mitad de su vida ligado al mundo de la televisión. Primero tras las cámaras, como representante de personas tan conocidas como la fallecida Carmina Ordóñez o su ex cuñada, Mar Flores. Por aquel entonces, hasta se llevaba –más o menos bien– con su hermano Coto. Kiko le cogió el gusanillo a los platós y decidió probar suerte delante de las cámaras, y no le ha ido nada mal... Repasamos la vida de Kiko, marcada por la relación con sus hijos mayores, sus operaciones estéticas y su divorcio de Makoke. Así es él.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cortesía: Mediaset / Juanlu Real / ver campo texto

¿PROFESIÓN? TERTULIANO

Kiko nació en el seno de una familia de clase alta, pero decidió dejar la carrera de Derecho para buscarse la vida. La encontró como representante de celebrities y después como tertuliano. Fue su hermano Coto el que le abrió el camino. Ahora se odian.

Agencia

ERA REPRESENTANTE

Kiko empezó a trabajar como 'repre' de Mar Flores, por aquel entonces su cuñada. Acabaron como el rosario de la aurora y él se lanzó a la tele. También llevaba a Carmina, su gallina de los huevos de oro…

Agencia

EN 'GRAN HERMANO VIP'

Participó en 2005. Acababa de hacerse famoso en 'Salsa Rosa'. En el reality duró una semana. Decidió abandonar perdiendo pasta, pero la ganó en los platós…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cedida por la productora

LE SALVÓ 'SÁLVAME'

Desde 2005 se hizo colaborador y se le rifaban: 'A tu lado', 'TNT', 'La Noria'. Estuvo dos años en dique seco hasta que en 2010 llegó 'Sálvame'.

Cedida Telecinco

SE LE FUE DE LAS MANOS

Entrar en guerra con su hijo Diego al principio le resultó atractivo, sobre todo económicamente, pero después se le fue de las manos… No se hablan.

Captura TV

CAMBIO DE IMAGEN

Sin reparo alguno y porque le salían gratis, Kiko ha mostrado sus operaciones estéticas. En 2011, párpados y orejas. En 2015, cirugía completa de cara e implante de cejas. Ahí es ná…

Agencias

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

LAURA, A SU LADO

Su hija es la única que sigue a su lado. Le eligió como defensor en 'GH Vip' y Laura resultó ganadora. Ella se llevó el maletín. Él, un pastizal cada semana en 'El Debate'. Suma y sigue…

Gtres

MAKOKE, SU ALIADA

Durante los 20 años que ha durado su amor lo han vendido todo: viajes, la boda, la preluna de miel. Ahora lo que vende es el tema de su separación...

Agencia

BUSCANDO LA FOTO...

Un mes después de separarse de Makoke, en septiembre, se mostró muy cariñoso con Sofía Suescun. Parecía querer dar que hablar. Sonaba a montaje...

Gtres

ABUELO FELIZ

La última sorpresa de Matamoros ha sido mostrarse en Instagram como un abuelo devoto. ¿Será una táctica para rebajar la tensión que vive todas las semanas como defensor de la audiencia en 'Sálvame' o en realidad necesita calma? Quién lo sabe…

Publicidad - Sigue leyendo debajo