Kendall, la primera hija en común de Kris Jenner y Bruce Jenner (antes de su cambio de sexo Caitlyn Jenner), ha desfilado para grandísimos diseñadores sin necesitar de las operaciones estéticas tan cuestionadas que suelen realizarse sus hermanas. No hay más que verla para constatar que no parece tener mucho en común con el llamado fenómeno Kardashian. La misma Kendall Jenner ha declarado sentirse más Jenner que Kardashian. La modelo no suele protagonizar polémicas, aunque sí es cierto que en estos últimos días se le ha criticado bastante en las redes sociales por dos asuntos: uno por su outfit en la fiesta post Oscar Vanity Fair por su escasez de tela. Y el segundo por volver a salir en paños menores en una publicidad donde anuncia un nuevo modelo de calzado femenino de la marca Stuart Weitzman, muchos de sus seguidores lo ven innecesario. En el vídeo repasamos su evolución en las alfombras rojas, dale al play.

