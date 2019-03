Almudena Cid y Gisela Pulido son naturales como la vida misma. Por eso, la exgimnasta y actriz y la campeona del mundo de kitesurf han sido las elegidas para contestar a la pregunta '¿Qué es ser natural?' en una charla informal de la mano de L'Essentiel, el nuevo maquillaje de Guerlain, que publica la revista Cosmopolitan. "Ser natural es conectar con lo más profundo de uno. Sin máscaras", asegura la esposa de Christian Gálvez. "Y dejarte ver cómo tú eres y te sientes. Confiar en que vales así. Y da igual lo que los demás piensen de ti", añade Gisela. Si quieres descubrir lo mejor de las palabras de las dos deportistas, lo puedes hacer en el siguiente vídeo. ¡Dale el play!

La mujer de Christian Gálvez demuestran su naturalidad cuando se emociona al hablar de sus recuerdos. "Me gustaría recordar más el fuera de la competición con la familia. Me fui muy joven de casa, con 13 años, y cuando volvía por vacaciones, mi casa cada vez había más fotos mías y creo que mis padres suplían la ausencia de su hija con imágenes. Y me gustaría volver con mis hermanos y mis padres" afirma y añade que, a su padre, le gustaba más verla entrenar que competir porque si fallaba sabía que a su hija no le iba a pasar nada.

Fernando Roi

Las dos deportistas explican también la importancia de dominar los nervios en la alta competición, algo que también era natural para ellas. "Al final de mi carrera deportiva, lo que hacía era cansarme mucho antes de competir para tener que pensar más en el cansancio que en los nervios. No darle voz a los nervios sino al cansancio, porque era algo que yo podía superar porque lo tenía entrenado. Era una apuesta segura" explica Almudena."La confianza se gana desde la base. Desde la base de la preparación física, mental (...) Estar feliz contigo misma hace que esa base esté bien construida y sólida y te dé esa confianza para enfrentarme a lo que sea", aclara Gisela.

Si quieres disfrutar de la charla completa entre Almudena Cid y Gisela Pulido, pincha sobre el siguiente enlace.

Estilismo: María Álvarez.

Cazadora y sudadera de Zara.