Rossy de Palma desmitifica a su novio. Sí, sí declara que de misterioso novio nada de nada que "no le esconde ni nada de eso". Durante el Festival de Cannes Rossy estuvo acompañada de su actual pareja, un hombre mulato llamado Koffy y al preguntarle sobre él en el photocall del evento "Who's on Next" Rossy aprovechó para aclarar algunas cosas. "Si es mi novio, anda por ahí, pero no hay ningún misterio. No lo tengo escondido ni nada de eso."Aprovechó para piropearle y reconocer que "no está nada mal. Si hija, una tiene buen gusto", confesaba la actriz que dijo que aunque no hayan posado juntos en el photocall si les habían fotografiado a su llegada. Rossy aprovechó para aclara que está muy contenta y muy bien, que cruza los dedos para que si "esta vez la Palma cae".