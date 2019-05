María Jesús Ruiz está muy agradecida por el premio Bombin que le fue entregado el 30 de mayo en Madrid. La ganadora de 'GH Dúo' está muy ilusionada con los proyectos profesionales que le están surgiendo para televisión y el mundo de la música. En cuanto a su corazón no quiere saber nada de los hombres salvo que llegara un príncipe azul en cuyo caso afirma "que el amor no se puede desperdiciar". De su exparejas Gil Silgado y Julio Ruz prefiere ni hablar "solo os puedo decir que estoy feliz, y que mi objetivo ahora es trabajar y luchar por darle lo mejor del mundo que pueda a mis hijas y ya está".

¿Tendrá María Jesús algún favorito ganador de 'Supervivientes'? Pues aunque declara que es algo pronto para mojarse, lo cierto es que lo hace y el que le gusta mucho es Albert, Colate también le gusta mucho aunque encuentra muy gruñón. Sobre Isabel Pantoja cree que es un personaje muy potente, pues la gente tiene muchas ganas de verla. Sin embargo a ella no le llega a gustar pues siempre está amenazando con que quiere irse y cree que 'Supervivientes' es un programa en el que la gente no puede estar amenazando constantemente con marcharse. "Es una oportunidad maravillosa, 'Supervivientes' es un reality en el que hay un montón de personas dispuestas a entrar y darlo todo. Por eso, la actitud de Isabel Pantoja me da rabia porque todo el mundo quiere ver más a 'La Pantoja' luchando y sobreponiéndose a las adversidades".

Para Chelo García Cortés, María Jesús también ha tenido algunas palabras. "Chelo es muy buena persona, pero quizás se está dejando mucho llevar, aunque igual ella es así. No sé, conmigo siempre se ha portado muy bien, es muy cariñosa, pero me gustaría que tomase más las rindas de su concurso".