Mira que hay diseñadores en el planeta moda, mira que hay alfombras rojas en el mundo del corazoneo y , aún así, sigue habiendo famosas que van vestidas iguales. Al menos, por ahora, no han tenido la mala suerte de coincidir con el mismo modelito en el mismo sarao, pero ojo que casos se han dado eh... Esta vez, hemos cazado al vuelo a seis celebrities que parecen tener gustos muy parecidos porque han terminado eligiendo el mismo vestido. Entre todas, nos hemos quedado con la televisiva Pilar Rubio y con la modelo Kendall Jenner a las que hemos visto a tope de flores.





Pilar Rubio y Kendall Jenner, entre flores

Agencias

El vestido que llevó la hermanísima de Kim a la última gala de los Premios Emmy es de Richard Quinn, y la prenda superior, un body de látex negro, fue añadido por la estilista de la modelo. Pilar Rubio quiso emularla en ‘El hormiguero’ con un look que creó para ella la diseñadora de trajes de flamenco Rosa Pedroche. Sin dudarlo, nos gusta más Pilar, porque resulta más natural.

Beyonce y Keke Palmer, amarillo brillante

Agencias

Este vestido del diseñador Yousef Aljasmi puede resultar exagerado por la combinación del largo y el color. Y eso es lo que sucede en el caso de la intérprete de ‘Single Ladies’. Las curvas voluptuosas de Beyonce tampoco favorecen y los maxi pendientes le sobran. En cambio, Keke Palmer, la actriz de ‘Estafadoras de Wall Street’ está guapísima con joyas minimal y el moño alto, que visualmente le hace parecer más alta.

Jennifer Aniston y Kirsten Dunst, negro elegante

Agencias

Si quieres triunfar en un evento o una cita especial, no hay nada como el vestido negro. Las dos actrices caen rendidas ante este diseño de The Vampire’s Wife que cuesta 1.250 euros. Nos ha costado decidirnos, pero si nos quedamos con la actriz de ‘Friends’ es porque Jennifer Aniston resulta más estilizada y acierta con los zapatos de pulsera. Su melena, siempre perfecta, suma puntos al resto del look.