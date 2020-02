Es tiempo de alfombras rojas, premios cinematográficos y festivales importantes y ahora es cuando nuestras celebrities aprovechan para lucir sus mejores modelos. Estilistas, peluqueros, maquilladores... todos aportan su granito de arena para que ellas luzcan como auténticas estrellas del celuloide.

Pero... ¡cuidadín! Pese a preparar sus looks al milímetro y no descuidar ni un solo detalle, ¡sorpresa! En la misma alfombra roja van y coinciden con el mismo modelazo. Seguro que piensan, 'Tierra, trágame'. ¿Tú no has vivido nunca una situación similar? ¡Menudo papelón! Pues imagínate ellas, que son tan estupendas, tan guapas y estilosas... Encontrarse con otra 'compañera' que lleva su mismo vestido, les tiene que sentar... ¡En fin, sin palabras!

Pues aunque no os lo creáis y con la cantidad de diseños que pueden tener a su alcance, eligen el mismo. ¡También es mala suerte! Esta semana hemos vuelto a cazar a varias famosas como Priyanka Chopra, Meghan Trainor o Miranda Kerr con idéntico vestido a otras celebrities. Eso sí, nos le siente igual de bien a todas. Por eso necesitamos vuestra ayuda. ¿A quién les sienta mejor su modelito? ¡Tod@s a a votar!

Madison Beer y Kaia Gerber, estilo militar

Agencias

Se trata del mismo pantalón de camuflaje de la firma I.Am.Gia, pero el resultado es muy diferente. La hija de Cindy Crawford opta por combinarlo con zapatillas blancas y un cinturón, todo un acierto porque estiliza aún más su figura. El top asimétrico con manga larga nos gusta mucho más que la elección de la cantante y amiga de Justin Bieber, cuyo look, demasiado vulgar, es todo un despropósito.

Karolina Kurkova y Meghan Trainor, de dos piezas

Agencias

Este look estilo pijama de Tommy Hilfiger es perfecto para una fiesta nocturna. La modelo, con mucho más gusto que Trainor, lo lleva de maravilla con sandalias 'minimal' de tiras y un mini cinturón. La cantante, sin embargo, prefiere los zapatos cerrados, que restan atractivo al conjunto. Lástima, porque la coleta alta y su maquillaje nos han encantado.

Stella McCartney y Claudia Schiffer, safari urbano

Agencias

Nos ha enamorado este favorecedor mono de la diseñadora Stella McCartney, que tanto ella como la top alemana eligieron para un acto de día. ¿El motivo? Combina dos tendencias que han arrasado esta temporada de invierno: militar y 'animal print'. Esta vez nos quedamos con Stella, mucho más sexy con los 'stilettos' en negro y el cinturón ancho. Schiffer va un tanto exagerada con las botas y el bolso bandolera.

Ellie Goulding y Miranda Kerr, un toque brillante

Agencias

Está claro que hay que tener tipazo para poder lucir este mini vestido drapeado de Balenciaga y no parecer un poco vulgar. Entre la artista británica y la supermodelo australiana, nos quedamos con la segunda. Es por una cuestión de complementos: mientras Ellie se decanta por botas, la ex de Orlando Bloom prefiere las sandalias de tiras, que estilizan sus piernas mucho más. ¡Perfecta!



Priyanka Chopra y Olivia Wilde, vestido romántico

Agencias

Este diseño de Kate Spade no es de lo mejor que tiene el creador, pero hay que reconocer que a las dos les sienta de maravilla. La esposa de Nick Jonas lo elige en color azul y lo combina con sandalias minimal en blanco. Siempre guapísima, nos quedamos con la actriz de ‘House’: nos fascinan las botas blancas (este invierno son tendencia), que dan a su look un toque de lo más setentero.