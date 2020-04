Parece que a pesar de la crisis sanitaria por culpa del coronavirus que estamos viviendo, esta nueva semana de confinamiento nos está trayendo buenas noticias. Ya os contábamos que la ex tronista de 'MYHYV' Rym Renom ha anunciado embarazo, y ahora tenemos otro notición de nuestros famosos: ¡Isa Pantoja y Asraf Beno han decidido casarse! Parece que el encierro, a diferencia de otras parejas famosas, a ellos les está sentando estupendamente, porque no sólo no han discutido, sino que han redescubierto lo mucho que se quieren ¡y quieren pasar el resto de sus vidas juntos! ¿Se puede ser más cuquis?

Pues sí: ha sido el propio Asraf el que, a través de Instagram Stories, respondiendo preguntas de sus seguidores, ha confirmado que piensan casarse, e Isa lo ha confirmado: "¿Qué si nos casamos? ¡Obviamente!", decía él. "Cuando Alberto quiera ser el padrino", añadía ella uniéndose a la conversación y dando el otro bombazo: ¡su pequeño también tendrá su puntito de protagonismo en la boda!

Los dos están pasando unos días de encierro bastante agradables a juzgar por sus palabras, y es que se están manteniendo tan ocupados que no tienen tiempo de discutir: "Nosotros tampoco pensábamos que fuésemos a durar... Eso no se sabe. Nos complementamos y no tenemos problemas. Ahora en la cuarentena hay incluso parejas que han roto, como Adara y Gianmarco, pero con nosotros no puede ni la cuarentena. Estamos todo el día haciendo cosas y ahora estamos aprendiendo a hacer yoga", relataba el modelo.

Dispuestos a ser padres

Asraf también comentaba que le encantaría ser padre, ya que la experiencia de cuidar a Albertito cuando está con Isa le está gustando mucho: "Alberto es como si fuera mi hijo. Le tengo mucho cariño, mucho amor, le cuido como si fuese mi hijo. No noto mucha diferencia... Bueno, no sé lo que es tener un hijo, pero le quiero muchísimo", apuntaba.