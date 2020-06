La chica 'reality' ha tenido una vida casi ejemplar, pero también ha dado algunas claves para conocerla un poco más... ¿Realmente crees que la conocías?



Oriana ha pasado por muchos cambios en su vida, y físicos también: ya no se parece a la chica que se diera a conocer en 'MyHyV', y ha confesado lo que se ha hecho en la cara...



Otros rostros 'carne de reality' como Dakota, no han dudado en sacar a la luz las fotos del "antes" de Oriana para demostrar que ha pasado por quirófano.

Que Oriana es una pinky diva, eso lo sabe hasta el que no la conoce, vamos y que nadie diga lo contrario que viene y te la lía, pero que no es la misma que la que empezó en 2012 en televisión. Porque sí, Oriana Marzoli lleva ya casi 10 años en nuestras vidas, que se dice pronto... Hace 8 años se plantó en el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y llegó para revolucionarlo todo. Aunque en alguna que otra ocasión ha dejado claro (o lo ha intentado) qué es lo que se ha hecho en la cara y en el cuerpo porque, según ella, quiere que sus detractores duerman bien y tranquilos, porque últimamente, al parecer, les ha visto especialmente preocupados por el tamaño de sus labios, no terminamos de estar seguros de que solo se haya puesto ácido en los labios y operado los pechos... Pero oye, juzgad vosotros mismos.

Su vida también ha cambiado más allá del físico. Oriana ahora es toda una 'influencer' además de la reina de los 'realities', aunque no los de nuestro país...



En alguna ocasión ha contado cómo era su vida antes de la televisión: "Llevo en España desde los 12 años. Llevo aquí más tiempo que en Venezuela. Yo me siento, honestamente, más española que venezolana, por mucho cariño que le tenga a mi país. Pero es que no tengo casi recuerdos de allí". Además, ha confesado que fue una adolescente algo rebelde... Aunque no es que eso haya cambiado mucho...

