Vale que las aceitunas son uno de los aperitivos que más nos gustan y que son ideales para complementar cualquier tipo de ensalada, pero ha llegado el momento de darles el lugar que se merecen. Para hacerlo, te presentamos cinco recetas con aceitunas de lo más originales que sorprenderán a todos tus invitados. Su potente sabor es un aliado perfecto para muchos ingredientes con los que se llevan de maravilla. Echa un ojo y elige la receta con aceitunas que más te convenza o, mejor aún, prueba a cocinar las cinco y después nos cuentas cuál es tu preferida.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Merluza al horno con aceitunas y tomates

Plató Hearst

Ingredientes: 4 rodajas de merluza, 400 g de tomates, 80 g de aceitunas negras, 4 anchoas, 1 cebolla, perejil fresco, aceite de oliva, sal y pimienta.

Precalienta el horno a 200º C. Pela y corta en rodajas finas la cebolla. Pica los tomates. Corta las aceitunas en rodajas. Pica las anchoas. En una sartén, pocha la cebolla en 3 cucharadas de aceite. Después de 5 minutos, añade los tomates, las aceitunas y las anchoas. Deja 10 minutos, retira y añade perejil picado. Salpimenta el pescado, pinta con aceite, vuelca la mezcla de tomate encima y hornea 10 minutos. Decora con perejil.

Magdalenas con aceitunas

Angelica Heras



Ingredientes: 420 g de harina de repostería, 10 g de levadura en polvo, 100 g de aceitunas negras, 3 huevos, 120 g de leche, 400 g de aceite de oliva, 150 g de azúcar, 10 g de sal.

Precalienta el horno a 180º C. En un bol, mezcla la harina, la sal, la levadura y el azúcar. Bate los huevos y añade la leche y el aceite. Añade los ingredientes del paso 1 y remueve hasta que no queden grumos. Escurre las aceitunas y deshidrata en el microondas hasta que queden secas y quebradizas (entre 7 y 10 minutos). Redúcelas a polvo y añade a la mezcla anterior. Reparte en los moldes y hornea hasta que se doren.

Pulpitos con menta

Plató Hearst

Ingredientes: 800 g de pulpitos, 80 g de aceitunas verdes, 3 ajos, 1/2 limón en zumo, orégano, perejil, hojas de menta, pimienta, aceite de oliva, sal.

En un cuenco, mezcla 1 dl de aceite, orégano y perejil picados y el zumo de limón. Salpimenta los pulpitos. Sumérgelos en la mezcla y deja macerar en la nevera 2 horas. Calienta una parrilla a fuego fuerte. Asa los pulpitos en ella untando con la salsa del macerado. Mantén en la parrilla hasta que la carne blanquee, da la vuelta, vuelve a untar con la salsa y deja un par de minutos más para que cojan color.

En una sartén al fuego con 0,5 dl de aceite de oliva, fríe hojas de menta a fuego suave. Retira a papel absorbente. Tritura las aceitunas con 2 cucharadas de aceite de oliva. Sirve los pulpitos con la menta y el puré de aceitunas.

Hojaldre de cebolla, aceitunas y anchoas

Plató Hearst

Ingredientes: 250 g de hojaldre congelado, 2 cebollas, 100 g de aceitunas negras, 60 g de anchoas en aceite, 2 cucharadas de vinagre balsámico, aceite de oliva.

Precalienta el horno a 180º C. Pela y corta en rodajas las cebollas. En una sartén al fuego, pon la cebolla y unas gotas de aceite de oliva. Tapa y mantén a fuego bajo hasta que se caramelice (20 minutos). Remueve de vez en cuando y añade unas gotas de agua a mitad de cocción. Descongela el hojaldre y corta en 4 partes iguales. Reparte en ellas la cebolla, las aceitunas y las anchoas escurridas. Pliega las esquinas hacia el centro. Hornea los hojaldres 10 minutos, decora con trocitos de aceituna y rocíalos con vinagre.

Sardinas marinadas

Plató Hearst

Ingredientes: 16 sardinas (sólo lomos), 100 g de aceitunas verdes, 2 naranja, 4 dl de agua,

1 dl de aceite de oliva virgen extra, 1,5 dl de vinagre de vino blanco, sal fina de mesa.

Mezcla en un bol grande el vinagre, el agua y también 15 gramos de sal y sumerge los lomos limpios de sardina. Mételos en el frigorífico y déjalos marinar durante una hora. Tritura las aceitunas y el aceite, cuela y reserva por separado el aceite y las aceitunas trituradas.

Exprime una naranja y pela y separa en gajos la otra. Pon en el vaso de la batidora el aceite de aceituna verde y el zumo de naranja. Bate hasta emulsionar. Sirve poniendo en la base de los platos la emulsión, encima las sardinas, los gajos de naranja y montoncitos de aceituna triturada.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.