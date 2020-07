Cambios de 'look', operaciones estéticas, pérdidas o ganancias de peso por exigencias del guion... Los famosos nacionales e internacionales no dejan de cambiar y sorprendernos.

Muchos de tus artistas favoritos han usado ortodoncia, se han hecho un blanqueamiento o ambos procedimientos... ¡Descubre cuáles haciendo play en el vídeo!

Si 'googleas' dientes, el resultado es para flipar: "10 trucos para que tus dientes se vean más blancos al instante", "remedios naturales para lucir una sonrisa bonita"... Miles de consejos para tener una boca perfecta, y es que la obsesión por vernos bien pasa por tener unos dientes sanos y bonitos, ¿quién no se fija en la sonrisa? Pues eso. Y si millones de rostros anónimos se preocupan por esto, imaginaos los famosos. Que si posando en 'photocalls' que si películas, videoclips, fotografías para sus redes... Su cara es 'too much important' así que hay que lucir sonrisa perfecta o están perdidos. ¿El truco? Mucho, muuucho retoque y el resultado, desde luego, es para flipar. El antes y el después de estos artistas te va a sorprender.



La sonrisa es muy importante y esencial tenerla alineada, no solo por la estética, y los famosos de nuestro vídeo lo tuvieron muy en cuenta al hacerse estos cambios. Muchos de tus artistas favoritos han usado ortodoncia, se han hecho un blanqueamiento o ambos procedimientos. ¿Quieres saber quién? Dale al 'play' para ver el antes y el después de estos famosos.

Miley Cyrus, Zac Efron, Hilary Duff, Tom Cruise, Cheryl Cole, Mel C... Los famosos no escatiman en sus visitas al dentista, y menos mal... Alucina con cómo eran las bocas de estos rostros tan conocidísimos antes de visitar al especialista, ¡gracias dentistas, qué haríamos sin vosotros!



