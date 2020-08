A simple vista Irina Shayk, Will Smith, Maxima de Holanda, Celine Dio y Donald Trump poco, o nada, tienen en común, pero si analizamos sus últimas apariciones, todos tienen un elemento en común. Mejor dicho, un 'horrorífico' elemento en común. Hay tanto bulo sobre las protecciones contra el COVID-19 que alguien ha debido de decirle a la modelo rusa que taparse la cara con su bolso es lo más y así la hemos pillado. Otra que tiene problemas con las medidas de seguridad es Máxima de Holanda, ¿alguien podría ayudarla a usar el gel dispensador? Y de la reina de los Países Bajos, a la reina de la canción que parece decirle al presentador Jimmy Fallon: "Mira mis manos que ni huellas tengo ya de tanto lavármelas".

Irina: ponerse el bolso en la cara, no protege

Agencia

Querida Irina Shayk, lo de protegerse frente al coronavirus está bien, pero con la mascarilla y la distancia de seguridad es suficiente. De verdad que lo de ponerse el bolso en la cara no es necesario.

Máxima de Holanda, ¡qué alguien la ayude!

Agencia

De 'máxima' dificultad debe ser el dispensador de gel hidroalcohólico que intenta utilizar Máxima de Holanda, que como tarde en descubrir cómo funciona termina por dislocarse algo con esa pose.

Will Smith: dientes, dientes...

Agencia

Debe ser durísimo ser Will Smith. Ese rollo 'soy un tipo muy cercano y me río de todo', ¿creéis que es sincero o que de verdad se merece un Oscar?

Donald Trump, cuando yo hable todo el mundo calladito

Agencia

Al loro del careto del tipo de la izquierda. Sí, es el mismo que ponías cuando el director en el cole te echaba la charla. Lo entendemos, Trump puede dar miedo con ese gesto tan 'democrático'.

¿Por qué pone Celine Dion ese careto a Jimmy Fallon?

Agencia

a) Le advierte que está harta de que le pregunten si Rose podía haber salvado a Jack en 'Titanic'.

b) Jura que sea falso que pese más la ropa que lleva que ella misma.

c) Se niega a darle su número de móvil.

