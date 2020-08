Llega la hora de preparar la bolsa para disfrutar de un día de playa o piscina y no sabes dónde meter un poco de dinero o las tarjetas. ¡No desesperes! Desde tu revista favorita, nos hemos puesto manos a la obra y hemos encontrado la solución: un tarjetero que te permitirá llevar, perfectamente ordenadas, las tarjetas que necesitas. Gracias a él, podrás tener, a mano y en orden, la documentación necesaria para tu día a día. Desde el 24 de agosto, y durante una semana, podrás conseguir junto a la revista 'Qué Me Dices!' este cómodo complemento. Hay tres modelos para elegir y podrás conseguir revista+tarjetero por sólo 2,95 euros. La compra del tarjetero es opcional. Apunta la cita en tu calendario para, el próximo 24 de agosto, correr al kiosco y conseguir tu favorito.

Este tarjetero, que te permitirá tener ordenadas y a mano las tarjetas de débito, crédito, médicas, el DNI o el permiso de conducir, es cómodo y muy práctico y lo podrás encontrar en los estampados más de moda de la temporada.

Hearst

Ideal para llevar siempre contigo tiene tres estampados disponibles. Dos son de 'print animal', uno en blanco y negro y otro en tonos rosa y fucsia, y un tercero con estampado geométrico en diferentes tonos de azul. Consíguelo, a partir del 24 de agosto, revista + tarjetero por sólo 2,95 € compra opcional. ¡No te quedes sin el tuyo!



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.