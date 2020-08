Pasa tu verano más apasionado con Megan Maxwell y QMD!

Te proponemos pasar un buen rato este verano y de la forma más fácil y entretenida: con los libros de Megan Maxwell, la popular best-seller española que te transporta con sus novelas a un mundo de romanticismo y de pasión que no te dejarán indiferente. Por ello, no puedes perderte la promoción que ha preparado tu revista favorita, Qué me dices! Durante dos semanas consecutivas podrás hacerte con los libros más deseados de Megan Maxwell.

Además de disfrutar de un momento de ocio increíble, lo mejor es el precio: por sólo 3,95 euros puedes hacerte con la revista y con un libro de la genial escritora. Así, estarás al tanto del corazón más divertido con noticias y entrevistas de las celebrities nacionales e internacionales del momento y tendrás en tus manos los libros más románticos.

Hearst

Esta semana, desde el 31 de agosto, tienes la opción de conseguir 'Pídeme lo que quieras', 'Te esperaré toda la vida', 'Sígueme la corriente', Cuéntame esta noche', 'Hola, ¿te acuerdas de mí?' y 'Sorpréndeme'.

A partir del 7 de septiembre, y también al mismo precio de 3,95 euros revista y libro puedes hacerte con 'Adivina quién soy', 'El día que el cielo se caiga', 'Deseo concedido' y 'Oye morena, ¿tú qué miras?'.

