Jessica Simpson es la peor vestida de la semana. Tener dinero y fama no es sinónimo de tener buen gusto a la hora de vestir y sino que se lo pregunten a los integrantes de nuestra lista de peor vestid@s de la semana. Ya les ha pasado a Megan Fox con un mono en print animal que parecía sacado de un zoo o a Scout Willis con un look que parecía más propio de la feria de Abril que de ir a comprar plantas y, en esta ocasión, es la cantante la que ocupa el número 1 en nuestro ranking.

Jessica Simpson no acertó con su total look en color rosa. Vale que te guste mucho ese color pero de eso a parecer 'pink lady' hay un abismo. La cantante no ha sido la única que ha metido la pata con uno de sus últimos estilismos y sino que se lo pregunten a Leona Lewis que se pasó varias tallas con su pantalón o a la actriz Carol Cult que se pasó con el camuflaje. ¿Quieres verlos?

Lewis Hamilton se estrella

Está claro que lo del piloto británico son las carreras de coches, no en vano es el Campeón del Mundo de Fórmula 1. Pero a la hora de vestir debería seguir los consejos de un buen estilista: la chaqueta plateada es una exageración.

Leona Lewis, talla extragrande



Que la artista decida no recurrir al maquillaje nos parece perfecto, de hecho, es lo mejor de su look. Sólo un consejo: por mucho que las prendas 'oversize' sean tendencia, no podemos olvidar que no son aptas para todo el mundo.

Carol Cult, a las trincheras

La actriz alemana de 'Biohackers', serie que emite actualmente Netflix, no duda en aliarse con el estampado de camuflaje para impresionar. Lejos de elegir algo más discreto, se apunta a las manchas multicolor ¡y el resultado es penoso!

Martha Hunt, poseída por Mickey Mouse

Cualquiera diría que es la misma súpermodelo que ha desfilado con éxito para la mítica firma Victoria’s Secret. Pero es bajarse de la pasarela y se le olvida. Por muy fan que sea de Mickey Mouse, no debería llevarlo por todas partes.

Anwar Hadid ¡Cuidado que pincho!

Este agresivo plumas en verde nos parece un horror, por mucho que sea de la última colección de JW Anderson para Moncler Genius. El modelo y novio de Dua Lipa debería pedir consejo a sus hermanas, Gigi y Bella Hadid, y estaría más guapo.

Jessica Simpson, pink lady

Está claro que el rosa es su color favorito, pero no hacía falta gritarlo a los cuatro vientos. Todo lo que lleva la cantante, incluidos los complementos como gafas o bolso, es del mismo tono. ¡Qué empacho pink!

