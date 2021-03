Johnny Depp vende su espectacular mansión provenzal en Francia. El actor, habitual de nuestros horrores de la semana, ya la puso en venta en 2015 y 2016, pero no la vendió. Ahora el actor prueba suerte de nuevo y coloca en el mercado esta villa francesa en la que vivió 14 años con Vanessa Paradis, ¡por 45,6 millones de euros! La mansión, de 1.000 metros, cuenta con 15 dormitorios, 14 baños, un estudio-taller y, anexo, tiene un restaurante privado, Chez Marceline.

Además, la villa tiene seis casas de invitados, una de ellas es una iglesia rehabilitada; una bodega y un gimnasio. El jardín alberga dos piscinas, un comedor de verano y una pista de patinaje, además de viñedos y un olivar. Esta espectacular propiedad no es la única que tiene el prota de ‘Piratas del Caribe’. Además, tiene una colección de áticos en Los Ángeles, una isla privada en Las Bahamas y una finca con caballos en Kentucky.

Entre viñedos, olivos y robles

Toptenrealestatedeals

Impresionante vista aérea de esta propiedad del siglo XIX, con olivos y viñedos. Está situada cerca de Saint-Tropez, la ultra chic localidad de la Riviera Francesa, destino elegido por Brigitte Bardot. Tras la actriz, siguieron sus pasos Leo DiCaprio, Kate Moss, Beyoncé y Elton John, entre otros.

Con dos piscinas

Toptenrealestatedeals

La propiedad tiene dos piscinas, una de ellas está situada junto a un salón-comedor de verano, instalado bajo un gigantesco velador de madera, ideal para barbacoas o cenas a la luz de la luna.

Una excéntrica bodega

Toptenrealestatedeals

El interiorismo de este espacio no puede ser más excéntrico. Tiene toques cinematográficos (pieles, calaveras, cirios), que recuerdan a la saga ‘Piratas’; y toques exóticos, como la 'chaise longue' vestida con telas de tul y el farol.

Con iglesia y restaurante

Toptenrealestatedeals

Esta imagen muestra, al fondo, la fachada principal de la iglesia de piedra con su campanario, que fue convertida en casita de invitados. A la izquierda, el restaurante privado, Chez Marceline, ¡se ve que a las megaestrellas lo del comedor se les queda pequeño!

La gran suite con bóveda

Toptenrealestatedeals

Las 15 habitaciones con baño en suite tienen este aire provenzal. Este dormitorio, abovedado en el techo, conserva el suelo de piedra. El actor se gastó 8,2 millones de euros en conservar y rehabilitar los materiales originales, como la madera y la piedra.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io