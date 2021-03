Bella Hadid se ha ganado el primer puesto en nuestra lista de horrores de la semana con uno de sus últimos looks. Que la modelo es un pibón, lo tenemos claro; que brilla en la pasarela como nadie, también pero dudamos un poco más a la hora de sus elecciones estilísticas para ir por la calle. Y sino ¿qué opináis de su conjunto para salir por Nueva York? Crop top, cazadora y pantalones oversizes, mascarilla, gorra... Vamos que no le falta detalle a la top model.

Si hace unos días era la Terremoto de Alcorcón y sus caballitos de mar la que ocupaba el primer puesto en nuestros horrores favoritas, esta semana ese 'privilegio' lo tiene Bella Hadid pero no es la única. Imanol Arias y su cara de felicidad al ver a Ester Expósito o el parche de Kelly Osbourne.

Elsa Hosk se pone la manta y olé

Agencias

Las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez y nuestros modelitos, también. ¿Qué vas a comer un picnic fuera de casa? Extiendes la manta a modo de mantel. Cuando acabas, lo sujetas a la cintura de tu pantalón y lo llamas falda... ¡Olé tú, Elsa Hosk!

Kelly Osbourne en versión pirata

Gtres

Kelly Osbourne tuvo una pequeña lesión de la que ya está recuperada, vale, pero ¿lo del parche no es un pelín postureo 'too much'? Nos deja sin respiración, a punto de ponernos azules como su pelo...

Imanol Arias y su mirada a Ester Expósito

Gtres

Hagas lo que hagas en esta vida, intenta que te miren con cara de felicidad; con cara de incredulidad; con cara de alucine; con cara de enfado incluso, ¡pero nunca como Imanol Arias mira a Ester Expósito! Su cara lo dice todo.

La duquesa de Cambridge se queda sin cacao

Agencias

¿En qué estaría pensando Kate Middleton para morderse así los labios? ¡Le preguntaron qué pensaba de su cuñada, Meghan Markle, fijo! O se había quedado sin bálsamo labial y los tiene secos.

Bella Hadid se lo pone 'tó'

Agencias

Si no sabes qué ponerte para esos días de ‘ni frío ni calor’, aquí tienes el look perfecto. Porque definitivamente el outfit de Bella Hadid con esa cazadora de invierno abierta desvelando ese top 'ombliguero' no tiene otro sentido... Y para rematar: ¡muy práctico el bolso, Bella! ¡Pero si ni le entra la minibotella del agua por el amor de Dior!

