Con uno de sus últimos looks, Sarah Jessica Parker se ha ganado el puesto de honor en nuestro ranking de 'horrores de la semana'. Ya sabemos que a la protagonista de 'Sexo en Nueva York' no hay estilismo que se le resista pero esta vez, querida Carrie, te has pasado. Parece que Sarah no tenía claro qué modelito escoger y su estilista le dijo: '¿A qué no hay...?'. Y ella le dijo: 'Toma, sujétame el bolso'. Y acto seguido se puso todo lo que tenía en el armario, incluidos unos casco XXL.

Si hace unos días era la cantante Ana Guerra la que ocupaba el primer puesto en nuestros horrores favoritos, esta semana ese 'privilegio' lo tiene Sarah Jessica Parker. Y eso que Mar Regueras, Joe Biden, Victoria Silvstedt y Lucy Hale no se lo han puesto nada fácil.

Mar Regueras y su vestido-pañuelo

Agencia

Cuando no sabes dónde acaba tu mascarilla y empieza tu vestido, tienes un lío como el que se está haciendo Mar Regueras, que ya no sabe ni lo que se está atando. Sólo faltaba que el fondo del photocall fuera igual...

Victoria Silvstedt, ni frío ni calor

Agencia

Si lo que quiere Victoria Silvstedt es darnos envidia disfrutando del mar mientras algunos seguimos sin poder viajar: ¡mal! Y si lo que está haciendo no es refrescarse... ¡también!

Joe Biden: Llévatelo señor, llévatelo

Agencia

Algunos creen que así fue como Joe Biden logró echar a Trump de la Casa Blanca. Y así es como algunos lo imaginan cuando oyen que Donald se quiere presentar a las siguientes elecciones...

Sarah Jessica Parker, con el armario a cuestas

Agencia

Dicen que en los nuevos capítulos de la serie que convirtió a Sarah Jessica Parker en megafamosa e icono de fama mundial (¡quién lo diría!) no va a participar Chris Noth, quien interpretaba a Mr Big, su marido. Y le extrañará que con esas pintas se vaya a quedar sin 'Sexo en Nueva York'...

Lucy Hale, de porteo con su mascota

Agencia

Lucy Hale, la actriz de 'Pretty little liars', es de ésas que llevan lo del porteo a niveles que ¡guau! A ver, bonita, que te contamos un par de cositas: los humanos son los únicos mamíferos que no pueden caminar nada más nacer; tú tienes dos patitas y tu perro, cuatro. ¡Déjalo correr!

