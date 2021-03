"Nada que ver con los pisos compartidos de mi época", comenta una seguidora de Anita en su última publicación donde enseña su casa de Milán. Y no podríamos estar más de acuerdo. ¡Menudo pisazo! Atrás quedaron los pisos de estudiantes con puertas que no cerraban en condiciones, baños viejos, camas antiguas o decoración cutre, agarraos porque el hogar italiano de Anita Matamoros os va a dejar boquiabiertos. La joven ha compartido con sus más de 600 mil seguidores un 'house tour' (lo que vendría siendo una ruta por casa, un término bastante utilizado entre las 'influencers') y la casa no tiene desperdicio.

Dos habitaciones, cada una con su propio cuarto de baño. Un gran salón con cocina abierta, un pequeño balconcito y una gran entrada. ¿Queréis verlo? ¡Dadle al play!

El piso lo comparte Anita con una amiga, que también estudia en Milán. A Ana, por sorteo, le tocó la habitación grande, con cama de matrimonio y un baño algo más pequeño que el de su compañera, aunque con una gran ducha. A su amiga, la habitación pequeña con un imponente cuarto de baño.

Sin duda no es el típico piso de estudiantes, ¿O sí? En ese sofá cabe la clase entera de Ana... ¡Qué pasada! Lo que no ha desvelado es cuánto paga de alquiler mensualmente, pero nos atreveríamos a decir que barato, lo que se dice barato... No es.

También tienen su espacio de estudio, que no cunda el pánico Kiko y Makoke, pero también mucho espacio para hacer deporte y disfrutar de los mejores planes en ese super salón al que ya le está dando vida con 'TikToks' y posados para la red.

