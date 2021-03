Que sí, Drew, llevamos más de un año sin poder dar abrazos a diestro y siniestro a nuestros amigos pero todos sabemos, y entendemos, que en estos tiempos que corren lo mejor para nuestra salud y la de los demás es respetar las medidas de seguridad. Y de ahí que comportamientos como el tuyo en plan 'exaltación de la amistad' nos parezcan un horror. A nosotros y, por lo que vemos, también a tus hijos.

Con esta actitud te has ganado el puesto de honor en nuestro ranking de los horrores de la semana. Pero tranqui, que no estás solas, te acompañan, entre otros famosos, Kelly Osbourne y Dua Lipa, que con esos looks casi se nos caen los ojos.

Kelly Osbourne, la reina de las transparencias

Agencia

La se ha quedado muy delgadita y todo eso... Vamos, que entendemos que quiera presumir de su cuerpo, pero lo de esa camiseta que deja ver un ‘suje’ que a todas luces encima no es de su talla... Menos mal que entre las gafas y la mascarilla alguno no se daría cuenta de que era ella...

Rafa Nadal, ¿cuchicheando en mitad de un partido?

Agencia

Uyyyyy, ¿a qué vendrá esa cara de 'a ver si te das cuen' con la que Rafa Nadal mira a Marcel Granollers? Fijo que su amigo aún no le ha dicho 'nadal' de su nuevo pelazo.

Drew Barrymore no es un ejemplo a seguir

Agencia

Fijo que cuando llegaron a casa, la prudente Olive castigó a su madre, Drew Barrymore, por olvidarse de la distancia de seguridad y dar un abrazo a una amiga con la que se encontraron durante un paseo por las calles de Nueva York. ¡Pero qué clase de ejemplo es ése para su hermana pequeña, Frankie!

Dua Lipa y el feo (pero feo) pañuelo que ha comprado a su perro

Agencia

Se ve que, después de gastarse un pastizal en tan colorido armario y complementos (debió pensar que lo de las horquillas rosas es lo más), Dua Lipa decidió seguir con el pobre perro y comprarle un pañuelo (feo, feo) y una correa de brilli brilli que ¿para qué, si es de las que no dejan andar a sus mascotas?

Hugh Jackman y su mujer, menudos cromos en el mar

Agencia

Hugh Jackman se cree que es de Bilbao y puede meterse en el mar en pleno invierno, ¡pero un chicarrón del norte no entraría así en la vida! ¿Y lo de su mujer, Deborra- Lee con el gorro? Estos dos deberían hacer un reality. Se forraban fijo...

