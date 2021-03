Ver galería 9 Fotos 1 de 9 Huevos de Pascua con sorpresa Ingredientes 400 g chocolate negro de cobertura, 100 g chocolate blanco de cobertura Elaboración 1.- Fundir el chocolate negro en un recipiente al baño María o en el microondas. Pincelar generosamente con el chocolate los moldes de los huevos cubriéndolos por dentro. Reservar en el frigorífico hasta que solidifiquen.

2.- Desmoldar los huevos y colocar una sorpresa en una de las mitades. Para cerrar los huevos, pincelar los bordes con la cobertura de chocolate previamente derretida y colocar encima su otra mitad. 3.- Fundir el chocolate blanco al baño María. Cuando se haya derretido, mojar en él un pincel y decorar con dibujos los huevos por fuera. Si lo desea, se pueden presentar los huevos en cestitas de mimbre decoradas con plumas. 2 de 9 Mona de Pascua Ingredientes 500 g harina, 150 ml leche, 100 ml agua, 1 sobre de levadura leofilizada, 130 g manteca, 150 g azúcar, 3 huevos, agua de azahar, 1 huevo batido, azúcar granulado, huevos de chocolate o cocidos para decorar la rosca huevos de chocolate o cocidos para decorar la rosca de pascua, 1 huevo crudo para que no se cierre el centro Elaboración 1.- Poner 150 gramos de harina en un recipiente amplio y añadir la levadura previamente diluida en 1/2 vasito de leche tibia, amasar hasta conseguir formar una bola y hacer un corte en el centro con un cuchillo. Reservar hasta que doble su volumen. 2.- En un cazo, templar el agua con el resto de la leche, el azúcar, la manteca y el agua de azahar. En una superficie lisa formar un volcán con el resto de la harina e incorporar la preparación anterior. Amasar hasta conseguir una masa compacta. Agregar los huevos uno a uno y trabajar, dejando una masa flexible. Unir con la otra bola de masa que ya habrá fermentado y volver a amasar todo el conjunto. Tapar y dejar fermentar en un lugar templado durante 2 horas. 3.- Cuando haya doblado nuevamente su volumen, volver a amasar y formar una bola, aplastarla ligeramente con las manos y colocarla sobre una placa de horno previamente engrasada. Hacer un hueco en el centro y colocar un huevo crudo para que no se cierre el centro. Batir un huevo y pincelar la rosca, espolvorear con azúcar granulado. Hornear durante 30 minutos. Sacar del horno y cuando este fría decorar el centro con un huevo (cocido o de chocolate ) 3 de 9 Buñuelos de bacalao Ingredientes 800 g bacalao, 1 diente ajo, 2 ó 3 cucharada harina, 2 cucharadas aceite, 1 vasito leche, 2 huevos, 2 cucharada perejil picado, aceite de oliva para freír, pimienta Elaboración 1.- Desalar el lomo de bacalao 24 horas antes. Al día siguiente, ponerlo en un cazo cubierto con agua y hacerlo hervir. Cuando comience a espumar, retirar del fuego y dejar enfriar. Pelar el bacalao, eliminar todas las espinas e ir desmigándolo en un cuenco, aplastándolo en pequeñas cantidades en un mortero hasta dejarlo como una pasta. Añadir el aceite y remover ligando la pasta. 2.- Añadir la harina en forma de lluvia poco a poco, alternándola con la leche y removiendo con una cuchara de palo o robot de cocina. Separar las yemas de las claras e incorporar las primeras una a una hasta lograr una pasta bien espesa. Por último, sazonar con la pimienta y el perejil picado. Dejar reposar en lugar frío hasta utilizar esta pasta. 3.- Batir las claras a punto de nieve bien firmes y poner una sartén con aceite abundante a calentar. A continuación, mezclar las claras con la pasta incorporándolas suavemente y removiendo en la misma dirección. Cuando el aceite está bien templado, se irán añadiendo pequeñas bolitas. Recogerlas cuando estén fritas con la ayuda de una cucharita y dejar escurrir sobre papel. Servir en unas fuentes tapadas espolvoreadas de perejil. 4 de 9 Potaje de Vigilia Ingredientes 500 g de lomos de bacalao, 150 g de garbanzos, 1 cebolla, 1 zanahoria, 1 puerro, 1 patata pequeña, 1 huevo cocido. Para el sofrito: 1 cebolla, 1 dl de aceite de oliva, 50 g de espinacas, 1 cucharada de harina, 1 cucharadita de pimentón dulce, 1 huevo batido, harina para rebozar, aceite para freír, sal y pimienta Elaboración 1.- Dos días antes poner el bacalao en un recipiente con agua para desalar, cambiar el agua cada 12 horas. Poner los garbanzos en agua 12 horas antes de su utilización. Poner los garbanzos a cocer cubiertos con agua, la cebolla y la zanahoria peladas y enteras, el puerro y la patata. 2.- Picar la cebolla y estofar en un fondo de aceite de oliva, añadir las hojas de espinacas, el harina y el pimentón, dejar hacer durante 1 minuto y retirar del fuego. Incorporar a la sartén 1 cazo del liquido de cocción de los garbanzos mezclar bien y añadir el sofrito a la olla. Seguir cociendo hasta que los garbanzos estén tiernos. Sacar las verduras y una cucharada de garbanzos y disponer estos ingredientes en un vaso de la batidora agregar un poco de caldo de cocer los garbanzos y hacer un puré. Añadir a la cazuela. 3.- Escurrir y secar los lomos de bacalao. Cortar en dados. Pasar los dados de bacalao por harina y huevo, freír en una sartén con abundante aceite de oliva hasta que estén dorados. Sacar añadir a la cazuela y cocer el conjunto durante unos minutos. Servir el potaje con el huevo cocido picado por encima. 5 de 9 Sopa de ajo Ingredientes(4 personas) 400 g de pan en hogaza, 1 l de caldo de verduras, 4 huevos, 250 g de jamón, 6 ajos, 1 cucharada de pimentón de la vera, 1 dl de aceite de oliva virgen extra, sal Elaboración 1.- Cortar el pan en rebanaditas finas. Pelar los ajos y cortarlos en láminas. Poner una cazuela al fuego con un litro de caldo de verduras. Poner al fuego una sartén con el aceite y echar los ajos laminados y el jamón troceado. Antes de que estén dorados, sacarlos y reservarlos. 2.-Echar el pan y dejar que se dore ligeramente. Añadir el pimentón y remover con una cuchara de madera hasta que se disuelva. Añadir el agua caliente en la cazuela, salar al gusto, añadir los ajos con el jamón de nuevo. 3.-Remover y dejar cocer todo junto, a fuego lento, durante unos 10 minutos. Salar. Cascar los huevos y echarlos encima, de uno en uno. Cuando los huevos estén escalfados, retirar del fuego. 6 de 9 Huevos de Pascua con espárragos trigueros Ingredientes 1 manojo de espárragos trigueros, 4 huevos, caldo de verduras Elaboración 1.- Limpiar los espárragos deshechando las partes duras. 2.- Cocer en caldo de verduras los espárragos. 3.- En un cazo con abundante agua hervir los huevos durante 4 minutos. Servir los huevos con los espárragos cocidos. 7 de 9 Bacalao confitado con setas y habas Ingredientes 700 g de bacalao desalado, 2 dl de aceite de oliva virgen extra, 80 g de setas variadas, 80 g de habas en conserva, 1 ajo, 1 guindilla, 2 hojas de laurel, cebollino, 1 cucharada de vinagre. Elaboración 1.- Elegir cuatro trozos de bacalao de unos 150 a 200 g. Dejar el bacalao 24 horas en agua fría para desalarlo dentro de la nevera. Cambiar el agua tres veces cada ocho horas. 2.- Poner un cazo, más alto que ancho, al fuego. Pelar el ajo y añadirlo junto con la guindilla y el laurel. Mantener a fuego suave 5 minutos. 3.- Añadir el bacalao desalado, las habitas escurridas de su aceite y las setas. Mantener con el fuego al mínimo otros diez minutos. El aceite no debería superar los 80 ºC de temperatura. Retirar del fuego y dejar el bacalao con el aceite en la nevera un día. Servir frío o caliente con unas gotas de vinagre y cebollino. 8 de 9 Torrijas Ingredientes 100 g de azúcar, 2 ramas de canela en rama, 3 huevos, 1l de leche, 500 g de pan de barra, azúcar glas, aceite de oliva Elaboración 1.- Cortar el pan en rebanadas. Poner un cazo al fuego con la leche, las ramas de canela y el azúcar. Dejar a fuego suave 10 minutos y dejar enfriar. 2.- Retirar las ramas de canela y poner la leche en una fuente. Incorporar las rodajas de pan y dejar en la fuente para que se empapen con la leche. 3.- Poner una sartén al fuego con 4 cucharadas de aceite de oliva. Sacar las rebanadas de pan de una en una, escurrirlas bien y pasarlas por huevo batido. Incorporar a la sartén cuando el aceite esté caliente y dorar por las 2 caras. Pasar a papel absorbente. Se puede espolvorear con un poco de azúcar glas. 9 de 9 Pestiños Ingredientes: 50 ml agua, 1 cucharadita anís en grano, 1 trozo cascara de limón, 1 pizca canela, 500 g harina, 25 g azúcar, 150 ml aceite de oliva virgen extra, 50 ml anís seco, 50 ml vino blanco, 10 g levadura en polvo Elaboración 1.- Hervir en un cazo el agua, la canela, la cáscara de limón y el anís en grano. Dejar enfriar. Mezclar en un recipiente amplio con el resto de los ingredientes hasta conseguir una masa fina y elástica que no se pegue en los dedos. 2.- Extender la masa en una superficie ligeramente enharinada. Cortar la masa en rectángulos, doblar las esquinas y freír los pestiños en una sartén con abundante aceite caliente. Retirar cuando estén doraditos y dejar escurrir sobre papel de cocina. 3.- Calentar la miel al baño maría. Bañar los pestiños cuando estén fríos hasta cubrirlos totalmente. Poner a escurrir sobre una rejilla. Servir. 