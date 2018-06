El día a día de los famosos

Alice y Morata celebran su primer aniversario de boda.

Son el claro ejemplo del amor verdadero, y no dejan de gritárselo a los cuatro vientos. Pronto se convertirán en papás por primera vez y acaban de cumplir un año de casados. Ella ha querido dedicarle un tierno mensaje; "Amar de verdad, para mí, es cambiar las prioridades por alguien, poner a alguien antes que cualquier otra cosa en el mundo, estar allí todos los días, enorgullecerse, poner la felicidad del otro antes que la tuya, y tener deseo de sorpresa, es saber cómo renunciar a lo que al otro crea dolor, es no ver la vida de uno sin el otro, es ver a una persona bella incluso cuando está en su peor momento. Eres esto para mí y me muestras esto todos los días de mi vida. Me casaría contigo muchas más veces y siempre con la misma emoción. Te amo con TODO el corazón FELIZ PRIMER ANIVERSARIO".

Él también ha sacado su lado más cariñoso para su chica; "Un año del mejor día de mi vida. Me casaría contigo todos los días de mi vida porque eres maravillosa. Te amo ".