La semana de los famosos

Paula se despide de sus compañeros de rodaje. La actriz ha puesto punto y final a una etapa estupenda de su vida en la que ha formado parte del equipo de 'Los Nuestros', serie de Telecinco.

"Ayer me tocó despedirme de la sargento primero Martina Ibáñez y con ella, de unos compañeros y un equipo que se me quedan cortas las palabras para definirlos! Como me he divertido y cuanto he disfrutado de cada día de este rodaje! Ha sido una etapa MARAVILLOSA! GRACIAS a todos y cada uno de los que me habéis acompañado y me habéis hecho tan feliz! ❤ Espero que nos volvamos a encontrar! #LosNuestros2#SargentoPrimeroIbañez #MartinaIbañez#Hacha #PaulaEchevarria #Crav#SiFueraFacilLoHarianOtros#SiVesEstoDatePorJodido 🦐", escribe en su Instagram.