El día a día de los famosos

Nerea Garmendia y Jesús Olmedo, una pareja 10.

Llevan 10 años juntos y siguen tan enamorados como el primer día, y no lo decimos nosotros... Lo dicen sus miradas. ¿Acaso no hablan solas? "Que me sigas mirando así después de 10 años es de afortunadas", comenta Nerea. ¡Y tanto!