El día a día de los famosos

Manuel Velasco echa la vista atrás. El hijo de Concha Velasco ha compartido esta imagen en la que aparece su madre muy jovencita con la máquina que le hizo dedicarse al mundo del cine.

"Este proyector de Súper 8mm que tan bien maneja Conchita es el responsable de mi obsesión enfermiza por el cine. Recuerdo que aprendí a manejarlo antes que a montar en bicicleta, y aún lo conservo en mi casa. Lo he reparado mil veces con mis propias manos y espero que me siga durando siempre. Aún no se ha inventado nada comparable a ver una película ahí", escribe nostálgico.