El día a día de los famosos

Nagore se declara a Nash. El perrito de la pareja formada por Nagore Robles y Sandra Barneda se ha convertido en el más mimado de la casa. Prueba de ello es lo que ha escrito la asesora del amor en su Instagram:

"Me ha ido enamorando cada día desde que nos conocimos hace ya más de cinco meses. Dicen que el amor eterno no existe, y eso es porque no han sentido algo tan enorme como el amor incondicional de un fiel compañero. Esto es para toda la vida.Recuerdo que lo primeros días pensé que acabaría agotándome, entre objetos rotos y sus necesidades por toda la casa...madrugando muy temprano para sacarle cuando la noche había sido de todo menos tranquila. Y ahora si me vierais... subo las escaleras de dos en dos muriéndome por su saludo, incomparable al de cualquiera.No imagino mis días y mis despertares sin él.Mi tesoro.Gracias cariño por hacerme el regalo más bonito del mundo".