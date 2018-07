Con los calores veraniegos algunos famosos no controlan muy bien lo que hacen. Para muestra la modelo Kendall Jenner que no debió mirarse muy bien al espejo antes de salir de casa porque a la chiquilla se le veía hasta el alma. Pero ojito que la Kardashian no es la única protagonista de nuestros horrores, comparte cartel con Bella Hadid, Ashley Greene, Ronaldo y John Goodman, quienes también han tenido sus momentos 'vaya toalla'. Pasen y vean...