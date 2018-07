Con los calores veraniegos algunos famosos no controlan muy bien lo que hacen y nos regalan horrores veraniegos varios. ¿Quiénes serán los elegidos en esta ocasión? El podium de esta semana lo encabeza la estilosa Cate Blanchett La actriz de Hollywood parece una vaquera con algún problemilla olfativo... ¿Qué te ocurre, Cate? Pero la guapísima rubia no es la única a la que parece que se le haya ido la pinza estos días. Carlos de Inglaterra, Camila Parker, Jeremy Renner y Ozzy Osbourne también nos han dejado grandes momentos veraniegos para gritar eso de ¡Vaya toalla! Entre tanta escena de frikismo es difícil elegir la verdad. Si tú te atreves a ordenarlos en tu propio ranking de horrores, adelante valiente, el reto es todo tuyo porque nosotros no nos atrevemos ni siquiera a calificarlos. Aquí te los dejamos todos para que te eches unas risas mientras te tomas el mojito en la piscina (si estás en el sofá de tu caluroso hogar también nos vale).