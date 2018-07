El día a día de los famosos

Dani Alves y Joana Sanz celebran su aniversario. "Hoy es el aniversario oficial del encuentro de nuestras almas y quiero decirte que pasó tan rápido que ni me di cuenta.Ahora No quiero que el tiempo si detenga cuando estoy contigo, quiero que el sea tan continuo y intenso como el amor y la pasión que siento por ti.... eres todo que necesito, eres la locura necesaria para mantener encendida la llama de la vida.Mira como tú mi tienes, borracho de amor y nada arrepentido, es que no hay nadie como tú, ya se que hacer, voy a volverte loca sin perdóname, espere un momento, no te apresuré, yo quiero sentir tú piel...... abrázame, abrázame, abrázame, jamás de voy a soltar y bésame, y bésame, y bésame que quiero contigo volar. “Donde sea, como sea y lo que sea, pero contigo ma gostoooooosaaaaa”, escribió el jugador junto a esta foto con la modelo.