El día a día de los famosos

Eva Longoria vuelve al trabajo. La actriz que dio a luz el pasado 19 de junio a su primer hijo, Santiago Enrique, ha posado para su primera sesión de fotos tras dar la bienvenida a su retoño.

"¡Primera sesión de fotos después del embarazo! 😱 No voy a mentir, ¡fue duro! Tratando de amamantar y trabajar en el horario de Santiago. No podía pensar en mejores manos para las fotos que en las de mi querido amigo @bernardodoral! ¡Gracias por hacer que sea tan divertido como siempre! Grx a @usahola. No puedo esperar para que todos puedan ver las fotos!", escribe junto a la imagen.