El día a día de los famosos

Pau Donés muestra cómo es su sesión de quimio. El vocalista de Jarabe de Palo ha vuelto a demostrar su naturalidad al hablar de su enfermedad, a veces un tema tabú en la sociedad, y lo ha hecho enseñando cómo son sus sesiones de quimioterapia.

"Me llama Joan, del hospi, y me dice que la quimio ya está apunto. Pues del mar directo a la sala de onco...Qué pasa😜! En la isla las cosas van así😊 #jarabecontracancer", comenta el artista junto a la imagen, que a pesar de la naturalidad con que la enseña, no deja de ser impactante. ¡Bravo por Pau!