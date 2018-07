Rita Ora encabeza el ranking de las famosas peor vestidas de la semana

Son celebrities y ricas sí, pero eso no les da carta blanca para ponerse cualquier cosa y salir a la calle como si fueran divinas de la muerte. Te desvelamos los looks para echarse a llorar que esta semana han lucido sin vergüenza ninguna varias famosas internacionales como la cantante Rita Ora que encabeza el ranking por haberse 'disfrazado' de ciclista. Pero ojo que las otras cinco famosas que la siguen no tienen tampoco desperdicio. Tenemos a una apretadísima Heidi Klum, una barbie deportista llamada Paris Hilton, otra deportista muy poco favorecida llamada Jennifer López, una atrevida Lady Gaga subida en plataformas gigantescas y la siempre llamativa Kim Kardashian que se ha plantado una chaqueta con más bolsillos que ni los cazadores. Con este panorama, les recomendamos a todas que se den una vuelta por las últimas pasarelas de moda y, de paso, que llamen a una estilista urgente por favor...