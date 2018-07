Si estás haciendo las maletas para tus vacaciones, no te agobies cuando tengas que incluir un bulto extra porque no te cabe tu modelito preferido. Echa un vistazo a los equipajes con los que viajan los famosos y te relajarás. Son muchos l@s celebrities nacionales e internacionales que se pasean por los aeropuertos con un exceso de maletas que clama al cielo. Ellos son una nueva generación, los famosos caracol que van por la vida y por las terminales de medio mundo con la casa a cuestas. Pilar Rubio, Elena Tablada o Terelu Campos comparten el vicio de meterlo todo en la maleta con famosos de talla internacional como Kate Moss o Alicia Vikander. Manía esta de llevárselo todo que también tienen tenistas como Rafa Nadal y Feliciano López. Y viendo todo esto, nos come la curiosidad de mortales sin muchas perras en el bolsillo: ¿Qué desorbitada cantidad les habrá tocado pagar al facturar por exceso de equipaje?