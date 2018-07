El día a día de los famosos

Andrea Duro vuelve a lucir sonrisa.

Es probable que la actriz no pase por su mejor momento tras su posible ruptura con Chicharito (no hay ni rastro de la pareja en las redes sociales) pero ella no deja de sacar a relucir su sonrisa. Y no, no está posando, ella misma lo confiesa; "Cuando estás muerta de risa y te sacan este fotón (parece que estaba posadísima, pero no)".