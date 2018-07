El día a día de los famosos

Amor posa desnuda con su madre. La ex concursante de 'Gran Hermano' nos tiene acostumbrados a sus sensuales desnudos en sus redes pero este es diferente: su madre se suma a la moda de posar desnuda y lo hace encantada.

Junto a la imagen, la canaria declara su amor por su progenitora: "Ella me enseñó a ser libre!!.A que me importara una mierda lo que dijeran de mi!! .A mostrarme como soy sin miedo al que dirán!!.Ella es mi madre! Mi ejemplo a seguir. Me educó con tolerancia, amor y respeto!! Ella confió en mi y me dio alas para volar!.Te amo madre, gracias por tanto y por todo!! @mensimedina 👩‍👧😍❤.#AmorRomeira #MensiMedina#MadreEHija #AmorDeMadre".