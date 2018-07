La semana de los famosos

¿Quién es este pequeño? Es el actor y humorista Edu Soto en su más tierna infancia, una etapa que a la que le gustaría volver como él mismo cuenta: "Me encanta mirar fotos de antes y ver de donde vengo!! Ahí estoy hará unos 34 ó 35 ó 36 años atrás... imagino que con menos preocupaciones que ahora, con menos información, más limpio!! Me entra una pequeña nostalgia de cuando era niño y recuerdo juegos, canciones, excursiones, alegría... Todos los niños del mundo deberían tener eso por ley!!".