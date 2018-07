El día a día de los famosos

Beatriz Luengo y Yotuel Romero, vacaciones en Asia. La artista está disfrutando de unas divertidas vacaciones junto a su pareja, el también cantante Yotuel Romero. Emocionada, ha compartido una romántica fotografía junto a él para dejar constancia de lo mucho que lo quiere:

“Nos prometimos que estaríamos juntos hasta el fin del mundo... De momento ya hemos llegado hasta Asia jajaja Te quiero MiYotu. aunque tú no eres mío, tú eres de ti y de Cuba, sólo me regalas tus abrazos, tu cariño y tu bondad infinita. Me gusta estar contigo, esa es la clave sencilla de amarte cada día más”. ¡Pero qué pareja tan bonita hacen!