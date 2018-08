La semana de los famosos

Luis Fonsi revive un día muy especial. "#tbt Hace 16 años abriendo los conciertos de #BritneySpears. Que piensan de mi look? 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️", escribe el cantante junto a esta foto en la que lleva un 'look' muy de principios de los 2000 que no tiene desperdicio: pantalones estampados, camisa sin mangas, camiseta de rejilla y no pasemos por alto ese flequillito a lo Julio César.