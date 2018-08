El día a día de los famosos

Miguel Ángel Silvestre duerme la siesta con su padre. El actor ha querido recordar, con esta imagen, cómo se apoyaba en su padre cuando era pequeño y era el niño más feliz del mundo.

"Las mejores siestas. Papá .Me acuerdo muchas veces de las siestas que hacía de pequeño después de comer apoyado en el pecho de mi padre, con sus manos tocandome la cara. Luego al despertarme me tomaba un helado y a jugar por ahí... un vida sin preocupaciones... Gracias papá por hacerme confiar en que a pesar de las adversidades, no había nada de que preocuparse", escribe.